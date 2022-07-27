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Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan teknik direktör oluyor: Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum

#Galatasaray#Arda Turan#Teknik Direktör
Galatasaraydan ayrılan Arda Turan teknik direktör oluyor: Atletico Madrid ile Barcelonanın oyununu mix etmek istiyorum

Galatasaray ile yolları ayrılan Arda Turan teknik direktörlük sinyalini verdi, ekip kurma çalışmalarına başladığını açıkladı.

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Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter'da bir sohbet odasına konuk olan Arda Turan, futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

ARDA TURAN EKİBİ KURUYOR

"Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken çünkü. 32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?"

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Galatasaraydan ayrılan Arda Turan teknik direktör oluyor: Atletico Madrid ile Barcelonanın oyununu mix etmek istiyorum

"ARDA TURAN'IN JÜBİLESİYLE VAKİT KAYBETMEYELİM"

"Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum kulübün benden önemli sorunları var. Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği."

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"GALATASARAY'A YÜK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

"Bazen Galatasaray'a yük olduğumu da düşünüyorum. Önce bir eğitim alacağım bu konuyla ilgili. Çok fazla ses olunca inandığınız yoldan gidemiyorsunuz. Türkiye'de sabır olmadığı için işler kötü gittiğinde planınızı bozmak zorunda kalıyorsun."

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#Galatasaray#Arda Turan#Teknik Direktör

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