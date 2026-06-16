Galatasaray'dan Avrupa transfer borsasını derinden sarsacak hamle!

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Avrupa'da başarı hedefini büyüten Galatasaray, transfer piyasasında büyük yankı uyandırabilecek bu operasyon için çalışmalarını sürdürüyor.

Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Katalan temsilcisinin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almasıyla yeniden transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline gelen Marcus Rashford için Galatasaray'ın tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenildi.

Yönetimin, oyuncuyu ikna edebilmek adına Şampiyonlar Ligi faktörünü ön plana çıkardığı ifade ediliyor.

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Teknik direktör Okan Buruk'un da hücum hattında çok yönlü ve üst düzey bir oyuncu istediği, Rashford'un sahip olduğu profilin teknik heyetin beklentileriyle örtüştüğü kaydedildi. Hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen yıldız futbolcunun sürati, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla Galatasaray'ın hücum gücüne önemli bir seviye atlatabileceği değerlendiriliyor.

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Transferin mali boyutu üzerinde de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılıların, oyuncunun yüksek maaş beklentisini karşılayabilmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.

30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI AMA DAHA DA YÜKSELEBİLİR!

Kulüp yönetiminin, Rashford'un bonservisi için yaklaşık 30 milyon euroluk bir bütçeyi gözden çıkardığı, şartlara göre bu rakamın daha da yükselebileceği konuşuluyor.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Öte yandan Avrupa'nın dev kulüpleri de İngiliz yıldızın peşini bırakmış değil. Bayern Münih ve Chelsea'nin de Rashford'u yakından takip ettiği belirtilirken, transfer yarışının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Son yıllarda Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi yıldız isimlerle adından söz ettiren Galatasaray, oluşturduğu cazibe merkezi kimliğini kullanarak Marcus Rashford'u İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Transferdeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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PERFORMANSI

28 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkarken 14 gol - 14 asistlik performans sergiledi.