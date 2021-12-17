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Galatasaray'dan Avrupa Ligi için transfer operasyonu! 5 takviye...

#Galatasaray#Avrupa Ligi#Gedson Fernandes
Galatasaraydan Avrupa Ligi için transfer operasyonu 5 takviye...

Sarı kırmızılıların ilk hedefi orta sahaya Gedson Fernandes ve kaleye İrfan Can Eğribayat transferi olacak. 6 numara, kanat ve forvet takviyesi ise yüksek maliyetli Babel ve Feghouli ikilisinden en az biri ile yollar ayrılırsa yapılacak

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Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray’da hedef artık UEFA Avrupa Ligi. Ligdeki performansının aksine Avrupa’da çok başarılı bir sezon geçiren, gruptan namağlup ve lider bir şekilde çıkarak son 16’ya kalan sarı kırmızılılarda ocak ayında transfer dönemi içinde planlamalar başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Gedson Fernandes ve kaleci İrfancan Eğribayat olacak. Sarı kırmızılılar devre arasında öncelikli olarak orta saha ve kaleye takviye yaparak bu iki futbolcunun transferini olumlu sonuçlandırmaya çalışacak.

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Bir sonraki hedef ise artan döviz kurları ile maliyetleri artık iyice el yakan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ikilisinden en az biri ile yolları ayırmak olacak. Bu gerçekleştiği takdirde Galatasaray devre arasında 3 transfer daha gerçekleştirecek. Sarı kırmızılılar orta sahaya Gedson Fernandes dışında 6 numara transferi, kanat takviyesi ve bir de forvet bölgesine transfer yapacak

Gedson Fernandes: G.Saray'da Gedson da İrfan Can da sezon başından bu yana gündemde. Hem orta sahadaki eksiklik hem de Muslera’nın yokluğu sonrası bu ikilinin transferi öncelik kazandı

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Ryan Babel: Bu sezon 22 maçta şans bulup 1 gol, 1 asistlik katkıda bulunan Hollandalı futbolcunun yıllık garanti ücreti 2 milyon 500 bin Euro

Sofiane Feghouli: 2021-22 sezonunda 21 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan Cezayirli yıldızın yıllık garanti ücreti 3 milyon 850 bin Euro

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Gedson Fernandes

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