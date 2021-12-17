Galatasaray'dan Avrupa Ligi için transfer operasyonu! 5 takviye...

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Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray’da hedef artık UEFA Avrupa Ligi. Ligdeki performansının aksine Avrupa’da çok başarılı bir sezon geçiren, gruptan namağlup ve lider bir şekilde çıkarak son 16’ya kalan sarı kırmızılılarda ocak ayında transfer dönemi içinde planlamalar başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Gedson Fernandes ve kaleci İrfancan Eğribayat olacak. Sarı kırmızılılar devre arasında öncelikli olarak orta saha ve kaleye takviye yaparak bu iki futbolcunun transferini olumlu sonuçlandırmaya çalışacak.

AYRILIK OLMAZSA 3 İSMİN ALINMASI ZOR

Bir sonraki hedef ise artan döviz kurları ile maliyetleri artık iyice el yakan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ikilisinden en az biri ile yolları ayırmak olacak. Bu gerçekleştiği takdirde Galatasaray devre arasında 3 transfer daha gerçekleştirecek. Sarı kırmızılılar orta sahaya Gedson Fernandes dışında 6 numara transferi, kanat takviyesi ve bir de forvet bölgesine transfer yapacak

Gedson Fernandes: G.Saray'da Gedson da İrfan Can da sezon başından bu yana gündemde. Hem orta sahadaki eksiklik hem de Muslera’nın yokluğu sonrası bu ikilinin transferi öncelik kazandı

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