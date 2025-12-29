×
Galatasaray'dan Atletico Madrid'in yıldızına kanca! Yapılacak teklifi duyurdular

#Transfer#Galatasaray#Atletico Madrid
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 15:44

Galatasaray, Atletico Madrid'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı İtalyan forvet Giacomo Raspadori'nin transferi için düğmeye bastı.

Hem kanatlarda hem de forvetin arkasında oynayabilecek çok yönlü bir forvet arayışındaki Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu.

AS gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Atletico Madrid'in sezon başında 22 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Giacomo Raspadori'nin transferi için düğmeye bastı.

KİRALIK İSTENİYOR

Galatasaray'ın 2026 Dünya Kupası öncesi yeteri kadar süre alamadığı için Atletico Madrid'de mutsuz olan İtalyan forveti satın alma opsiyonu olmaksızın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

TEKLİF DEVLER LİGİ'NDEKİ MAÇTAN SONRA!

Sarı-kırmızılıların 21 Ocak'ta İstanbul'da iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının ardından resmi teklifini sunacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 14 maçta 406 dakika süre alan Raspadori , 2 gol attı ve 3 de asist yaptı.

