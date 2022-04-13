Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Voleybol Haberleri

Galatasaray'dan Arkas Spor maçına itiraz açıklaması!

#Galatasaray#Arkas Spor#Voleybol
Galatasaraydan Arkas Spor maçına itiraz açıklaması

Galatasaray, Kupa Voley finalinde oynanan Arkas Spor karşılaşması için açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray , erkek voleybol takımının bugün Arkas Spor ile AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığını, maçın hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı.

Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır. Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Final maçını kuzusuyla birlikte izlediFinal maçını kuzusuyla birlikte izlediHaberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Arkas Spor#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin