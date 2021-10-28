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Galatasaray'dan Arda Turan ve Boey'in son durumuyla ilgili bilgilendirme

#Galatasaray#Arda Turan#Sacha Boey
Galatasaraydan Arda Turan ve Boeyin son durumuyla ilgili bilgilendirme

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan Arda Turan ve Sacha Boey'in son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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Yener İnce, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Takımımızda yararlanamadığımız iki oyuncumuz var. Arda kardeşimizin ayak bileği iç yan bağlarında ciddi bir yırtılma söz konusuydu. Cerrahi sınırlarda bir yırtılma söz konusu olduğu halde ameliyatsız nasıl çözebileceğimiz ve en kısa yoldan nasıl tekrar takıma kazandırabileceğimiz konusunda bir strateji belirledik. Çok iyi gidiyor. Bugün koşulara başladı. Beklediğimiz cevabı aldık. Şu an için gayet iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu Boey ile ilgili bilgi eksikliği nedeniyle çok fazla spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, şu görüşleri aktardı:

"Sevgili kardeşimizi normal şartlarda oynatabilmek için performans ekibimiz tarafından gerçekleştirilen belli bir test programı söz konusu. Bu test programını tam anlamıyla tamamlayamadığında çok büyük risk oluşuyor çünkü kendisi çok yüksek hızlarda koşan ve hızıyla oynayan biri. Sosyal medyada sakatlık konusunda 2-3 hafta söylemleri oluyor ama bu söylemler hiçbir zaman resmi ağızdan, bizim tarafımızdan ifade edilmiyor. O yüzden lütfen sevgili Galatasaray taraftarının bizim söylediklerimizi önemsemesini ve ciddiye almasını rica ediyorum. Böyle bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değil. Oyuncunun fizik yapısından kas yapısına kadar, mikroskop altında incelediğinizde gördüğünüz yapısına kadar değişiklik gösterebiliyor. Özellikle Sasha gibi yüksek patlayıcı kuvveti olup da çok hızlı koşan oyuncularda belli bir zaman vermek çok daha zor. Çünkü bu oyuncular ligin çok üstünde ortalama hızlara çıkıyorlar. Bizim için önemli olan bu hızlara çıktığında problem yaşamaması. O yüzden performans ekibimiz bu testlerde istediğimiz sonuçları görmediği için ve aynı zamanda buralarda ufak tefek daha başka sıkıntılar ortaya çıktığını gördüğümüzden dolayı oyuncunun daha sağlıklı dönmesini sağlamak adına belli bir zamana ihtiyacımız var."

Sacha Boey'in çok hırslı, genç ve dinamik bir oyuncu olduğunun altını çizen Yener İnce, "Maksimum kuvvetle yapacağı egzersizleri yapabilir hale gelmesi lazım. Aksi takdirde daha uzun süre kaybedeceğiz. Galatasaray'ın yatırım yaptığı ve çok kıymet verdiği bir oyuncu. Bu yüzden seyircimizden biraz anlayış bekliyoruz. Performans ekibimizle beraber üzerinde çalışıyoruz. Testlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamasından sonra Sacha'nın oynaması mümkün olacak. Şimdiden bir süre vermek istemiyorum. Çünkü test sonuçlarında yüzde 100 pozitif sonuç almadan kardeşimizi oynatma şansı yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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#Galatasaray#Arda Turan#Sacha Boey

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