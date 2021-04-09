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GeriFutbol Galatasaray'dan Arda Turan için sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Arda Turan için sakatlık açıklaması!

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Galatasaray'dan Arda Turan için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Arda Turan'ın sağ üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ın sağ üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaraydan Arda Turan için sakatlık açıklaması

Galatasaray ayrıca 10 günlük karantina süresi dolan Emre Kılınç'ın bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını açıkladı.

Karantinada olan Taylan Antalyalı’nın, Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alıp almayacağı, yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre belli olacak.

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