Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! Göztepe'nin istediği bonservis belli oldu

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonu için de harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı listesine alırken İzmir ekibiyle ilk temas sağlandı.

Göztepe, 23 yaşındaki sağ bek için 8 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

Piyasa değeri 7 milyon Euro gösterilen genç futbolcu savunmanın yanı sıra orta sahanın da sağında görev yapabiliyor.

Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki üç maçında da 11'de başlayan Kurtulan'ın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.