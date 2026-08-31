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Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! Göztepe'nin istediği bonservis belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Arda Okan Kurtulan#Galatasaray#Göztepe
Galatasaraydan Arda Okan Kurtulan hamlesi Göztepenin istediği bonservis belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:14

Galatasaray, Göztepe forması giyen sağ bek Arda Okan Kurtulan'ın şartlarını sordu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonu için de harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı listesine alırken İzmir ekibiyle ilk temas sağlandı.

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Galatasaraydan Arda Okan Kurtulan hamlesi Göztepenin istediği bonservis belli oldu

Göztepe, 23 yaşındaki sağ bek için 8 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

Piyasa değeri 7 milyon Euro gösterilen genç futbolcu savunmanın yanı sıra orta sahanın da sağında görev yapabiliyor.

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Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki üç maçında da 11'de başlayan Kurtulan'ın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Arda Okan Kurtulan#Galatasaray#Göztepe

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