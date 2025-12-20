Galatasaray'dan Antoine Griezmann planı!

Haberin Devamı

Victor Osimhen’in olmadığı maçlarda hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray devre arası bu bölgeye transfer yapmak için çalışmalarını hızlandırırken kulübün gündeminde Atletico Madrid’li Antoine Griezmann var.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon İspanyol ekibi ile tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev yaparken sadece 9’unda ilk 11’e girdi. 1006 dakika sahada kalan Fransız yıldız toplamda 8 kez ağları havalandırırken 1 de asist katkısında bulundu.

MAURO ICARDI BEKLENEN SEVİYEYE BİR TÜRLÜ ÇIKAMADI

Atletico ile sözleşmesi 2027 Haziran’da bitecek olan Griezmann’ın daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamak istediği Galatasaray’ın da bu durumu fırsata çevirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Icardi sarı kırmızılı forma ile ligde 78 dakikada bir gol atmasına karşın sakatlık sonrası teknik ekibin beklentilerine karşılayabilecek bir performansa ulaşamadı. Bu nedenle hem Osimhen’in yokluğunu aratmayacak hem de Nijeryalı golcü ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Cimbom ara transferde bir bomba daha patlatmanın hazırlığını yapıyor.

