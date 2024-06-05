Galatasaray'dan Anthony Martial hamlesi!

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Tranfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; Galatasarasy, İngiliz devinden ayrılan Martial ile ilgileniyor.

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.

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Habere göre; sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.

Anthony Martial, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Manchester United'da sadece 13 maçta forma giydi.