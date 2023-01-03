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Galatasaray'dan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklama: "Tuz koktu!" | Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaraydan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklama: Tuz koktu | Fenerbahçeden yanıt gecikmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 23:25

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada ev sahibi takımın iptal edilen golüne ilişkin olarak açıklama yaptı. Sarı lacivertliler ise kısa süre içinde Galatasaray'a iki videoyla yanıt verdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sert bir açıklama yayımladı. 

Maçta 90+8. dakikada Antalyaspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla karara tepki gösterildi.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı Fenerbahçe. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerine yer verildi.

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FENERBAHÇE'DEN YANIT

F.Bahçe ise Jorge Jesus’un basın toplantısında tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumunun görüntüsünü paylaşıp, “40 saniyede gerçekler” mesajıyla karşılık verdi.

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Sarı lacivertliler daha sonra "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla." notuyla bir video daha paylaşarak ezeli rakibine yanıt verdi.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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