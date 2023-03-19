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Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklama!

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#Galatasaray#Süper Lig#Fenerbahçe
Galatasaraydan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 23:22

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklama yayınladı.

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Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!”

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Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!

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#Galatasaray#Süper Lig#Fenerbahçe

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