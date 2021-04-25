Galatasaray'dan Alan Dzagoev hamlesi!

Younes Belhanda’nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, soluğu Rusya’da aldı. Asist Analiz’in haberine göre Galatasaray; CSKA Moskova’nın 10 numarası Alan Dzagoev’i kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda Rus kulübü ile sözleşmesi sona eren Dzagoev’i kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Aslan, Belhanda’nın eksikliğini 30 yaşındaki orta saha ile gidermenin hesaplarını yapıyor.

77 GOL 90 ASİST!

Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova’da geçiren Dzagoev, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti. Rusya Milli Takımı'nın da önemli futbolcularından olan Alan Dzagoev, 59 maçta 9 gollük katkı verdi. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 30 yaşındaki yıldız orta saha, aynı zamanda takım oyununa sadık ve skor üretimi konusunda artıları mevcut…

Ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla goller bulan Dzagoev’in duran topları kullanmadaki becerisini de belirtmekte fayda var. Takım arkadaşlarını da oyuna dahil etmeyi seven Dzagoev, Galatasaray’ın ana yönlendiricisi olabilir. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki oyuncu, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip.

EN ÖNEMLİ EKSİSİ

Rus yıldızın en önemli eksisi golcü bir 10 numara olduğu için zaman zaman takım savunmasını aksatıyor. Alan Dzagoev, Galatasaray’ın duran top kullanma konusundaki zafiyeti ve ceza sahasındaki pasif oyununa ilaç olabilir.

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