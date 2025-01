Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve transfer için açıklama: 'Her an olabilir!'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında evinde karşılaştığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinde bir değişme olmadığını ve önümüzdeki hafta Ajax’ı yenmek için sahada olacaklarının altını çizen Hatipoğlu, “Futbolda maalesef bu tip sonuçlar var. Lig uzun bir maraton, Avrupa Ligi de öyle. Biz her iki ligde de namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizde bir değişiklik yok. Hem ligde şampiyon olacağız hem de UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamak istiyoruz. Şu anda ligin yarısını bu oyuncularla başarılı bir şekilde geçirdik. Ligde de Avrupa’da da bulunduğumuz yer itibariyle oyuncularımızı kutlamamız gerekiyor. Futbolda bazen hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu maçı da böyle değerlendirmek lazım. Galatasaray büyük bir takım. Kendisine lazım olan sonuçları bugüne kadar hep elde etmiş bir takım. Biz bugün burada berabere kaldık ama haftaya Amsterdam’da Ajax’ı yenerek, ilk 8’e kalarak yolumuza devam edeceğiz. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Bu oyuncuların hepsine saygı duyuyoruz. Buraya onlar getirdi, bundan sonrasını da birlikte götüreceğiz. Biz Galatasaray olarak birlikte olduğumuz, kenetlendiğimiz sürece bu işi sonuna kadar götürüp başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

AHMED KUTUCU AÇIKLAMASI

Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu’nun Galatasaray’a transferinin gündemde olmasıyla ilgili gelen soru üzerine Hatipoğlu, “Ben transferle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Şunun altını çizmek istiyorum; Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecektir. Buna kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var. Daha iyi bir noktaya getirmek için takviyeleri yapacağız. Biz bu yolda çalışıyoruz, çalışmalarımız da yolunda gidiyor. Şu anda isim vererek birtakım yönlendirmeler yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması giyen oyuncularımıza sahip çıkmak” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

"EFSANEMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Müsabakada takımın Uruguaylı kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın gördüğü tepki üzerine konuşan İbrahim Hatipoğlu, “Muslera’nın nasıl önemli bir oyuncu olduğunu burada anlatmak durumunda kalsam kendimden utanırım. Bugün ligde 428 maça çıkmış. Galatasaray’ın 7 şampiyonluğunda bizzat emeği olan bir kaptanımızdan bahsediyoruz. Konya maçında Bülent Korkmaz’a ait olan ligde en fazla maç oynayan futbolcu olma rekorunu kıracak. Bizim çok büyük bir oyuncumuz. Kendisine bugüne kadar çok maçta çok şey borçluyuz. Onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası ve taraftarı biliyor. Bugün yapmamız gereken kaptanımıza, efsanemize sahip çıkmak. Galatasaray’ın en büyük gücü Ali Sami Yen’den gelen, genlerimizde olan şey oyuncularımıza sahip çıkmak, ihtiyaçları olan itici gücü vermek. Cumartesi günü burada 50 bin aslanla tüm oyuncularımıza, başta kaptanımız Muslera’ya en büyük desteği yine bizim taraftarımızın vereceğine inanıyorum. Bugün onları mutlu edemedik, birtakım tepkiler oldu. Bunu mutsuzluğun getirdiği bir tepki olarak, geçici ve anlık bir şey olarak kabul ediyoruz. Bizim taraftarımız kendi oyuncusunu protesto etmez. Bizim taraftarımız gereken her türlü fedakarlığı ve desteği verir. Bunun böyle olduğunu da cumartesi günü dünya alem tekrar görecek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"TRANSFER HER AN OLABİLİR"

Transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Hatipoğlu, “Transfer her an olabilir. Yarın bir transfer yapabiliriz, hafta sonuna kadar birkaç tane transfer yapabiliriz. Böyle süreye bağlı kalmanın anlamı yok. Biz kulübemizi de sahadaki kadromuzu da güçlendirmek için belirlediğimiz eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz. Sadece ben çalışmıyorum. Maruf Güneş, Abdullah Kavukçu hep birlikte Galatasaray için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belli mesafeler kat edilmiş önemli transfer hamlelerimiz var. Bu konuda herkes müsterih olsun. Galatasaray kendisine lazım olan takviyeleri bu dönem yapacaktır” dedi.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran İbrahim Hatipoğlu, “Başkanımız bir ameliyat geçirdi. Şu anda sağlığı gayet yerinde. Hastanede tedavisine devam ediliyor. Son derece iyi vaziyette, kendisiyle her an iletişim halindeyiz. Her anında Galatasaray ile ilgilenmeye devam ediyor. Çok yakında da aramızda olacaktır” açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY 50 BİN ASLANI BURAYA GETİRİR"

Göztepe ile oynanan Süper Lig maçının ardından stadyumdaki birçok koltuğun bloke edildiğinin hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, “Burada gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray 50 bin aslanı her türlü buraya getirir. Biz kenetlendiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Bugün bu ortamdan kendilerine avantaj çıkaracağını düşünenler cumartesi günü ve haftaya Perşembe günkü Ajax maçında tekrar bir hayal kırıklığına ve hüsrana uğrayacaklar. Dimdik yolumuza devam edeceğiz. Biz takımımıza, taraftarımıza inanıyoruz. Birlikte neler başardığımızı geçmişte görmüştük. Uzun maratonlarda böyle istenmeyen sonuçlar oluyor. Bunlar futbolun içinde var. Önemli olan yolunuza kendinize güvenerek devam etmek. Zor bir dönem, Galatasaray büyük mücadelelerle yoluna devam ediyor. Bu mücadelede ihtiyacımız olan şey sadece kendimiz, camiamızın kenetlenmesi, birlikte hareket etmek. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok” diyerek sözlerini noktaladı.