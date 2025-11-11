Galatasaray'dan Ademola Lookman için resmi açıklama geldi! Canlı yayında transfer yanıtı

Haberin Devamı

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a yaptığı açıklamada, Ademola Lookman transferinin sorulması üzerine Başkan Dursun Özbek'e dönerek, "Sevgili başkanım, en son benzer bir ortamda 'Osimhen geliyor mu?' diye sormuşlardı hatırlarsanız. Siz o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vermeliyim sizce?" dedi.

Şu anda harika bir kadroları olduğunu söyleyen Yazgan, "Gayet yeterli bir kadromuz var. Hocamızın arzu ettiği, ihtiyacı olduğu oyuncuları alarak kadronun üstüne koymaya devam edeceğiz mutlaka." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: "GEREKLİ BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ!"

Yazgan sonra konuşan Dursun Özbek ise şunları söyledi:

"Transfer dönemi için çalışmalarımız sürüyor. Bu sene 26. şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Gerekli bütün çalışmaları yapacağız."

PERFORMANSI

Atalanta'da 4. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, forma giydiği 128 resmi maçta 53 gol atıp 25 de asist üretti.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak tahmin edilen Ademola Lookman'ın Atalanta ile 1,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.