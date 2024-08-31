Galatasaray'dan Adana Demirspor kalesine 37 dakikada 4 gol! Rekabet tarihinde bir ilk yaşandı

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ilk 11'i ile başladı.

TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen Gabriel Sara, eşinin İngiltere’de doğum yapması dolayısıyla izinli olduğu için kamp kadrosunda yer almazken, bugün sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilen Leo Dubois de kamp kadrosunda olmasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.

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Okan Buruk, son oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sara ve Dubois ile Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay'ı tercih etti.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Ali Turap Bülbül ve Efe Akman görev bekledi.

ADANA DEMİRSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor ise son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Mavi lacivertliler Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Michael Valkanis, Yusuf Sarı ve Yusuf Barası yerine Tayfun Aydoğan ve Ali Yavuz Kol'u ilk 11'de tercih etti.

Adana Demirspor'da Vedat Karakuş, Kadir Karayiğit, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Fougeu, Shehu, Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı yedek soyundu.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

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37 DAKİKADA 4 GOL! ADANA DEMİRSPOR'DA BÜYÜK HATALAR

Galatasaray maça hızlı başladı. 9. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Deniz'in büyük hatasında topu takip edip ağları gördü ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kerem, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Golün asistini yapan Metehan, Marcelo Saracchi'den (Ocak 2020 vs Denizlispor) bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

Dakikalar 18'i gösterirken Mertens'in sağ çaprazdan şutunda arka direğe giden topu kesmek isteyen Semih Güler'in ters vuruşunda top ağlara gitti.

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31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Galatasaray'da Kerem'in pasında savunma arkasına hareketlenen Barış Alper, genç kaleci Deniz'in kalesini terk etmesiyle aşırtma vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı: 3-0. Barış Alper, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

37. dakikada sağdan savunma arkasına sarkan Batshuayi, arka direkten gelen Mertens'i gördü, Belçikalı yıldız gelişine harika vurdu ve farkı 4'e çıkardı. Deneyimli futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

0.47 GOL BEKLENTİSİNDEN 4 GOL

Galatasaray, ilk yarıda 0.47 gol beklentisi üretip rakip kalede 4 gol buldu.

ABDÜLKERİM 5. GOLÜ ATTI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray'da 47. dakikada Batshuayi'nin golü ofsayt bayrağına takıldı. 60. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda boş kalan Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

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MUSLERA BİR PENALTI KURTARDI, İKİNCİSİNE DOKUNDU ANCAK OLMADI

Adana Demirspor, 65. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. 66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda Muslera gole izin vermedi.

79. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Gravillon geçti ve topu ağlarla buluşturdu. İlk penaltıyı kurtaran Muslera, ikinci penaltıda da topa müdahale etti ancak yeterli olmadı.

BATSHUAYI'NİN PENALTISINI 15'LİK DENİZ KURTARDI

Galatasaray'da 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Michy Batshuayi geçti. Belçikalı golcünün vuruşunda sağına yatan 15 yaşındaki Deniz Dönmezer, gole izin vermedi.

Ligin en yaşlı ve en genç kalecileri, bu mücadelede birer penaltı kurtarmış oldu.

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İKİLİ REKABETTE BİR İLK YAŞANDI

6 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de deplasmanda oynadığı bir maçın ilk yarısında 4 gol atan Galatasaray, lig tarihinde ilk kez Adana Demirspor'a konuk olduğu bir maçın ilk yarısında 4 gol kaydetti.

Öte yandan Galatasaray, Mayıs 1988'den (5-0) bu yana ilk kez Adana Demirspor'a konuk olduğu bir Süper Lig maçında beş gol attı.