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Galatasaray'dan 90 milyon Euro'luk imza şov! Fenerbahçe'ye 46 milyon Euro fark attı

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#Galatasaray#Zaha#Mauro Icardi
Galatasaraydan 90 milyon Euroluk imza şov Fenerbahçeye 46 milyon Euro fark attı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

G.Saray’ın dün imza attırdığı isimlerin değeri Beşiktaş ve Trabzon’un toplamlarıyla neredeyse aynı. Zaniolo, Zaha, Icardi, Angelino, Bakambu, Kaan ve Halil dün taraftar önünde muhteşem bir organizasyonla imza attı. Aslan yenilerin katılımıyla ligin en değerli takımı olmayı sürdürürken 2. F.Bahçe’ye 46 milyon Euro fark attı. Ligin en değerli 10 futbolcusunun 7’sine Galatasaray sahip. F.Bahçe’nin 2, Beşiktaş’ın listede 1 futbolcusu var.

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G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde Zalgiris ile oynayacağı maçtan önce taraftarıyla sahasında yıldızlarının imza şovunda bir araya geldi. Sarı kırmızılılarda bu sezon takıma kazandırılan Wilfred Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu’nun yanı sıra geçen yıl kiralık forma giyip bonservisleri alınan Kaan Ayhan ve Mauro İcardi ile birlikte geçen yıl deprem döneminde geldiği için imza töreni yapılamayan Nicolo Zaniolo taraftarının önünde sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanan 7 oyuncunun toplam değeri 90.7 milyon Euro...

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ÖNDEKİ 3’LÜ 68 MİLYON EURO

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte sarı kırmızılıların piyasa değeri 215 milyon 980 bin Euro’ya çıktı. Galatasaray bu alanda ligin açık ara lideri. Sadece öndeki üçlüsü Zaniolo, Zaha ve İcardi’nin toplam piyasa değeri 68 milyon Euro’yu bulan Cimbom’u 169 milyon 800 bin Euro ile Fenerbahçe izlerken sarı kırmızılılar ezeli rakibine 46 milyon 180 bin Euro fark atmış durumda. 3. sıradaki Beşiktaş’ın kadrosundaki oyuncuların değeri 99 milyon 300 bin Euro. Trabzonspor ise 94 milyon 780 bin Euro ile 4. basamakta bulunuyor.

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SADECE SZYMANSKİ VE FERDİ VAR

Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusunun 7’sine Galatasaray sahip durumda. Sarı kırmızılılarda listeye giren oyuncular Zaniolo, Zaha, İcardi, Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe’de 18 milyon Euro piyasa değerine sahip Sebastian Szymanski ile piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu 4 ve 6. sıralarda yer alıyor. Beşiktaş’tan ise 12 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Gedson Fernandes sıralamada kendine 10. basamakta yer bulabildi.

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#Galatasaray#Zaha#Mauro Icardi

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