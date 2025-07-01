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Galatasaray'dan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı!

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Sermaye
Galatasaraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 01:15

Galatasaray, 8.1 milyar TL'lik sermaye artırımına gidildiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Sermaye

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