Galatasaray'dan 5 gol yiyen 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'i Fernando Muslera teselli etti

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Transfer yasağı olan Adana Demirspor'da kaleyi Fenerbahçe maçında devralan 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer, Galatasaray karşısında talihsiz bir maç çıkardı.

İlk golde topu sektiren ve büyük bir hata yapan Deniz, devamında Semih'in kendi kalesine yaptığı vuruşla talihsiz bir gol daha yemiş oldu. Maçın devamında toplam 5 golü kalesinde gören genç file bekçisi, 90. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

EN YAŞLI VE EN GENÇ KALECİLER PENALTI KURTARDI

Ligin en yaşlı kalecisi Muslera, 66. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltısında gole izin vermedi. Ligin en genç kalecisi Deniz de 90. dakikada Batshuayi'nin penaltısında kalesini gole kapattı.

MAÇ SONU MUSLERA TESELLİ ETTİ

5-1 biten maçın ardından Galatasaraylı futbolcular, Deniz'i teselli etti. Fernando Muslera da Deniz'le formasını değişti ve genç kaleciyi teselli etti.