Galatasaray’dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 18:06

Galatasaray, sakatlık yaşayan futbolcuları İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi.

Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

