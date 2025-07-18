Galatasaray'dan 32 milyon euroluk operasyon! Ayrılacak 6 futbolcudan 4 isim kesinleşti

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Galatasaray'da gönderilecek futbolcuların isimleri teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin yaptığı toplantı sonucunda belli oldu.

4 AYRILIK KESİNLEŞTİ, 2 İSİM DE NETLEŞECEK

Buna göre sarı kırmızılı kulüp, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowski ile yolları ayırma kararı aldı. Bu oyuncuları satış ya da kiralama yoluyla elden çıkaracak olan Galatasaray’da, Alvaro Morata ve Nicolo Zaniolo’nun durumları da önümüzdeki günlerde netleşecek.

OSİMHEN GELİRSE MORATA GİDECEK

Victor Osimhen transferi gerçekleşirse Morata, Como’ya verilecek, aksi takdirde takımda kalacak. Zaniolo’nun durumuna da gelecek tekliflere göre karar verilecek.

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AYRILIK KARARLARI MENAJERLERİNE İLETİLDİ

Kesin gönderme kararı alınan futbolcular için Galatasaray toplam 32 milyon Euro bonservis bedeli (Frankowski 8, Nelsson 7, Cuesta 8, Jelert 9 milyon Euro) ödemişti.

Ayrılık kararını oyuncuların menajerlerine bildiren yönetim, temmuz ayı sonuna dek hepsiyle yolları ayırmayı planlıyor.