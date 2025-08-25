×
Galatasaray'dan 28 milyon euroluk teklif! Listenin 1 numarasında...

Galatasaray, Monaco'nun Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo için kesenin ağzını açtı.

Galatasaray, stoper adayları listesinin 1 numarasında yer alan Wilfried Singo için kesenin ağzını iyice açtı.

28 MİLYON EUROYA HENÜZ YANIT YOK

Fransa medyasından Foot Mercato, sarı kırmızılıların Fildişi Sahilli savunmacı için Monaco’ya 28 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Haberde, oyuncuya 40 milyon Euro değer biçen Monaco yönetiminin bu teklife henüz bir yanıt vermediği de belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun Monaco ile 2028’e dek sözleşmesi bulunuyor.

ZANİOLO TEKLİFİNE RET

Öte yandan İtalyan medyası Udinese’nin, Nicolo Zaniolo’yu kiralamak için yaptığı teklife Galatasaray’ın olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

