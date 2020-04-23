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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 23 Nisan mesajı

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Galatasaray'dan 23 Nisan mesajı
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Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümündeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm milletimize kutlu olsun."

Galatasaraydan 23 Nisan mesajı

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