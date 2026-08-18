Galatasaray'dan 2 transfer birden! Görüşmeler başladı

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Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen Christopher Nkunku için İtalyan deviyle temas kurduğu ve tarafların son saatlerde anlaşmaya bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

Fransız yıldız, Galatasaray’ın transfer listesindeki önemli isimlerden biri olurken, sarı-kırmızılı yönetimin bugün itibarıyla Nkunku için görüşmelere başladığı aktarıldı.

Rafael Leão ve Roma konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Milan ile Galatasaray arasındaki temasların Nkunku transferinde yoğunlaştığı ifade edildi.

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NOA LANG İÇİN GALATASARAY VE AJAX ÖNDE

Galatasaray’ın gündemindeki bir diğer isim ise Napoli’nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray ve Ajax, 27 yaşındaki futbolcu için Napoli ile son saatlerde temaslarını sürdürdü.

İki kulübün de Lang’ı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Napoli’nin oyuncunun geleceği konusunda karar vermesi beklenirken, Galatasaray ve Ajax’ın şu an için transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.

Atalanta’nın da geçtiğimiz hafta Noa Lang için kiralama konusunda Napoli’den bilgi aldığı ancak son gelişmelerin ardından Galatasaray ve Ajax’ın öne çıktığı aktarıldı.

Önümüzdeki günlerde her iki transfer için de kritik görüşmelerin yapılması bekleniyor. Galatasaray’ın hem Christopher Nkunku hem de Noa Lang konusunda temaslarını sürdürerek kadrosuna katmak istediği ifade edildi.