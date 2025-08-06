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Galatasaray'dan 13.5 milyar TL'lik hamle!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#KAP
Galatasaraydan 13.5 milyar TLlik hamle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 19:23

Galatasaray, 13.5 milyar TL değerindeki sermaye artışı başvurusunun onaylandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, 13.5 milyar TL'lik hamleyi Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirdi. 

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Galatasaray#Dursun Özbek#KAP

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