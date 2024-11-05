Galatasaray'dan 125 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması

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Galatasaray, 2024-2025 sezonu için Pasifik Holding'le 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.