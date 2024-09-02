Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk transfer, Victor Osimhen KAP'a bildirildi! İşte anlaşmanın detayları

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İtalya Serie A ekibi Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Victor Osimhen ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20’de İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Victor Osimhen’i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Dries Mertens ile daha önce Napoli’de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun yarın yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Sarı kırmızılıların, oyuncunun 9-10 milyon Euro'luk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Haziran 2025'e kadar Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Osimhen'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok.

GALATASARAY'DAN KAP BİLDİRİMİ

Victor Osimhen'in transferi için KAP'a bildirimde bulunan sarı kırmızılılar, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Sarı kırmızılarda Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu. Bu transfer için sarı kırmızılıların kasasına girecek rakam 12 milyon euro oldu.

OSIMHEN'İN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; kiralık olarak Galatasaray'a katılmayı kabul eden Victor Osimhen, Napoli'den serbest kalma maddesini 150 Milyon Euro'dan 75 Milyon Euro'ya indirilmesini istedi ve kabul edildi.

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İKİ YÖNETİCİ İTALYA'DAYDI

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferi için Napoli'de gitmişti.

Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 130 milyon Euro civarından bonservis beklediklerini söylemişti.

NAPOLI'DE KRİZE DÖNÜŞTÜ?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, daha önce Nijeryalı golcü için 120-130 milyon Euro beklediklerini açıklarken Victor Osimhen'in PSG'ye transfer olma isteği gerçekleşmedi.

CHELSEA'Yİ REDDETTİ

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

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Bu gelişmelerin ardından Inter, Lukaku'yu kadrosuna kattı ve Osimhen'i kadro dışı bıraktı.

OSIMHEN KiMDiR?

1998 Nijerya Lagos doğumlu Osimhen, futbola 2017 yılında Alman ekibi Wolfsburg'ta başladı.

Wolfsburg'taki dönemindenden sonra Cherleroi'ye transfer olan Osimhen, Belçika ekibinde ise fazla durmadı.

Cherleroi'de 36 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergileyen Osimhen, buradaki performansıyla Belçika ekibinde fazla kalmadı. Cherleroi, 2018-2019 sezonunda Wolfsburg'tan kiraladığı Osimhen'in bonservisinin sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya aldı. Belçika ekibi 25 yaşındaki futbolcuyu aynı yaz ise 22.4 milyon Euro karşılığında Lille'e gönderdi.

Lille'de 38 maçta 18 gol, 6 asistlik performans sergileyen Osimhen, 2020 yazında 77.5 milyon Euro bedelle çıkışını sürdüreceği Napoli'ye transfer oldu. Osimhen, bu rakamla Napoli'nin en pahalı transferi oldu.

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Napoli ile 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yaşayan Osimhen, İtalyan ekibinin 33 yıl sonra kazandığı kupada başrol oynayan isimlerden biri oldu.

İtalyan ekibinde 133 maçta sahaya çıkan Osimhen, 76 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.