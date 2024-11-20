Galatasaray'dan '10 numara' transfer! Brezilya'da tarihe geçmişti...

Haberin Devamı

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, 37 yaşındaki Dries Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle on numara transferi yapmak için kolları sıvarken Brezilya basınında bu konu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

JHON ARIAS HAREKATI

Brezilya basınından O Dia'nın haberine göre, Teknik Direktör Okan Buruk'un da onayıyla harekete geçen Galatasaray, sezon başında da takip ettiği Fluminense'nin yıldız ismi Jhon Arias için nabız yoklayacak.

Hücum oyuncusunun Avrupa hayalinin olduğu belirtilirken Arias için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ileri sürüldü.

FLUMINENSE TARİHİNE GEÇTİ

Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği iddia edilen Jhon Arias, 2024 yılında gösterdiği performansla Fluminense tarihine geçti.

Haberin Devamı

Çıktığı 46 maçta 13 gol atan yıldız oyuncu, Fluminense formasıyla bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu oldu.

GÜNEY AMERİKANIN DIŞINA ÇIKMADI

27 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Güney Amerika'nın dışına çıkmadı. Sadece Brezilya ve Kolombiya'da forma giyen Kolombiyalı oyuncu toplamda 201 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu maçlarda forma giydiği kulüplere 32 gol - 25 asistlik katkı sağladı.