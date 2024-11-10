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Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi ve müzikler

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#GALATASARAY#10 Kasım#Samsunspor
Galatasaraydan 10 Kasıma özel koreografi ve müzikler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 16:40

Galatasaray'ın evinde Samsunspor'u ağırladığı maç öncesi tüm statta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler çalındı.

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi RAMS Park'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.

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10 Kasım'a özel koreografi

Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.

İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.

Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

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Konuk takım da Atatürk'ü andı

Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Deplasman tribününü dolduran ve özellikle siyah giyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi beyaz kartonlar ve büyük bir Atatürk resmiyle koreografi yaptı. Taraftarlar, "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır" yazılı pankart açtı.

Ayrıca iki takım seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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#GALATASARAY#10 Kasım#Samsunspor

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