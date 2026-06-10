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Galatasaray'dan 10+4 kuralı hamlesi: Aranan potansiyel Ada'da bulundu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Soungoutou Magassa#Premier Lig
Galatasaraydan 10+4 kuralı hamlesi: Aranan potansiyel Adada bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 19:37

Galatasaray, West Ham forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.

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Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılılar, TFF'nin uyguladığı '10+4 yabancı kuralı'ndaki genç oyuncu kriterine uygun hamleler yapmak için kolları sıvadı.

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HEDEF MAGASSA

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Foot Mercato'un haberine göre; Galatasaray, West Ham forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.

Mevcut yabancı kuralındaki genç oyuncu kontenjanına uyum sağlayan Magassa, sarı-kırmızılı ekip için büyük bir transfer fırsatı olarak görüldüğü belirtildi. Stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, genç oyuncunun potansiyeliyle savunmayı uzun yıllar güvence altına almayı da hedeflediği yazıldı.

Galatasaraydan 10+4 kuralı hamlesi: Aranan potansiyel Adada bulundu

PERFORMANSI

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Bu sezon takımıyla 22 maçta görev alan genç savunmacı, 979 dakika sahada kalırken skora da 1 gollük katkı sağladı.

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#Galatasaray#Soungoutou Magassa#Premier Lig

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