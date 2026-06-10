Galatasaray'dan 10+4 kuralı hamlesi: Aranan potansiyel Ada'da bulundu!

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Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, TFF'nin uyguladığı '10+4 yabancı kuralı'ndaki genç oyuncu kriterine uygun hamleler yapmak için kolları sıvadı.
HEDEF MAGASSA
Foot Mercato'un haberine göre; Galatasaray, West Ham forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.
Mevcut yabancı kuralındaki genç oyuncu kontenjanına uyum sağlayan Magassa, sarı-kırmızılı ekip için büyük bir transfer fırsatı olarak görüldüğü belirtildi. Stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, genç oyuncunun potansiyeliyle savunmayı uzun yıllar güvence altına almayı da hedeflediği yazıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 22 maçta görev alan genç savunmacı, 979 dakika sahada kalırken skora da 1 gollük katkı sağladı.