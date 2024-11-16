Galatasaray'daki Victor Osimhen gelişmesini açıkladılar: Görüşmeler çoktan ilerledi | 75 milyon euro ve Chelsea iddiası

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdüren ve milli araya moralli giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların gönlüne taht kurmuştu.

Attığı goller, asistleri ve ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni toplayan Nijeryalı yıldız için Alman basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

'GÖRÜŞMELER İLERLEDİ'

SKY DE'nin haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı - kırmızılıların Napoli ile ilk görüşmelere daha önce başladığı ve belirli bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

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'OSIMHEN DE GALATASARAY'I İSTİYOR'

Haberin devamında Osimhen'in İstanbul'da çok mutlu olduğu ve taraftarlar tarafından da çok sevildiği ifade edilirken, takımdaki arkadaşlarıyla arasındaki birlikteliğe vurgu yapıldı.

Yıldız golcünün kulübe verdiği sinyallerin kalmak istediği yönünde olduğu yazılırken, Galatasaray'ın kaynak yaratmak için 'imkansızı' başarmayı hedeflediği aktarıldı.

75 MİLYON EURO

Öte yandan Osimhen'in bonservisinin 75 milyon euro civarında olacağı ve Galatasaray'ın devre arasında değil, gelecek yaz döneminde teklifini sunacağı kaydedildi.

CHELSEA İDDİASI

Performansıyla Avrupa'nın da dikkatini çeken 25 yaşındaki futbolcu için Six Sports adlı internet sitesinden de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde Premier Lig devi Chelsea'nin hücum hattında derinlik aradığı ve Galatasaray'da gösterdiği performansla öne çıkan Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçebileceği belirtildi.

'GALATASARAY'DA OLMAK AYRICALIK'

Geçtiğimiz ay Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osimhen, "Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz." demişti.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 resmi maça çıkan yıldız isim, 8 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek 12 gole direkt katkıda bulundu.