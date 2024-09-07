Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları için Rezan Epözdemir'den suç duyurusu: Kulüp içinden birilerinin dahli var

Haberin Devamı

Epözdemir dilekçesinde kulübün suç duyurusunda bulunduğunu ancak Galatasaray üyesi bir hukukçu olarak soruşturmanın esaslı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve sürecin takip edilebilmesi adına bu suç duyurusunu yaptığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Ceza Muhakemesinde şikayet kişiye yönelik değil eyleme ilişkin yapılır. Suç duyurumuz da G.Saray Kulübü üzerinden haksız kazanç temin edilmesi eylemine yöneliktir. G.Saray üzerinden haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilerin, görevleri ve sıfatları ne olursa olsun hak ettiği cezayı almaları için, en önemlisi bir daha kimsenin G.Saray ismini hukuka aykırı eylemlerle birlikte zikretmeye dahi cesaret edememesi için işbu şikayeti Başsavcılığınıza asaleten ikame etme zarureti hasıl olmuştur."

Haberin Devamı

"KULÜP İÇİNDEN BİRİLERİNİN DAHLİ VAR"

Epözdemir, karaborsa faaliyetinin, kulüp içerisinden yönetici veya profesyonellerin dahli olmadan gerçekleştirilmesi hukuken ve fiilen mümkün olmadığını ve biletlerin saniyeler içinde tükenmesinde de yine söz konusu kişilerin eylemi gerçekleştirdiği şüphesini doğduğuna dikkat çekti. Rezan Epözdemir, başsavcılığa gönderdiği dilekçenin talep bölümünde ise şunları yazdı: "Toplanan deliller mucibince koşulların oluşması halinde ‘tutuklama’, ‘taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma’, ‘iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması’ ile ‘teknik araçlarla izleme’ başta olmak üzere gerekli koruma tedbirlerinin tatbikini, ilgililer hakkında müsnet suçlardan iddianame düzenleyerek emsal mahiyette cezalandırılmaları için kamu davası ikame edilmesini Başsavcılığınızdan saygılarımla talep ederim."