Galatasaray'daki 6 numaralı problemin belgesi!

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Sezon başında önemli bir değişime giderek kadroya gençleştiren G.Saray’da ocak ayı transfer listesinin ilk sırasına ‘6 numara’ yazıldı.

Sarı kırmızılılarda bu transferin ne kadar gerekli olduğunu ise son Beşiktaş derbisinin istatistikleri fazlasıyla ortaya koydu.

Takımın 6 numarası Taylan Antalyalı ile siyah beyazlılardaki mevkidaşı Josef de Souza’nın performansları arasındaki fark gerçekten çok çarpıcı.

ASSUNÇAO HAZIR DEĞİL

Özellikle ikili mücadele (7.1’e 2.6), sahipsiz top kazanma (8.3’e 3.6), top kapma (1.3’e 0.4), isabetli pas (53’e 29), rakip yarı alanda isabetli pas (25’e 15) kategorilerinde Josefbüyük fark attı.

G.Saray’ın ara transferde 6 numara adaylarının başında Gedson ve Elneny geliyor. Diğer taraftan Galatasaray’ın sezon başında Famalicao’dan kiraladığı Gustavo Assunçao’nun henüz beklenen seviyede olmadığı için bu mevkide sürekli Taylan’nın görev aldığı öğrenildi.