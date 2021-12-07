Galatasaray'da zorlu dönemeç! Lazio sonrası kritik maçlar...

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Avrupa Ligi’nde perşembe günü Lazio deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan G.Saray’ı İtalya dönüşü ligde zorlu bir periyot bekliyor. Avrupa’da grubu lider tamamlayıp mart ortasına kadar nefes alma fırsatı yakalamak isteyen sarı kırmızılılar ligde de ilk yarıyı 4’te 4 ile tamamlamanın planlarını yapıyor.

HEDEF 4'TE 4 AMA...

Roma’da perşembe günü saat 23.00’te oynanacak maçın ardından sarı kırmızılılar, son 2 maçını kazanan zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. Ligde son 3 haftanın programı henüz açıklanmazken ilk yarı 27 Aralık’ta sona ereceğinden tüm takımlar 1 haftada 3 maça çıkacak.

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Sarı kırmızılar bu periyoda sahasında Emre Belözoğlu ile yükselişte olan Başakşehir maçıyla başlayacak. Sonra hafta içi Adana’ya gidecek, kapanışı da sahasında Antalyaspor maçıyla yapacak.