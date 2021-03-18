Galatasaray'da zemin yüzünden ikinci ayrılık!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da Türk Telekom Stadı’nın tepki toplayan kötü zemini nedeniyle yeni bir gelişme yaşandı. Sivas maçı sonrası zemin nedeniyle yönetim kurulunu açıkça eleştiren Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Galatasaray Yönetimi, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile de karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Ersoy’un yerine vekaleten Ali Çelikkıran getirildi.

MİLLİ ARA İYİ GELECEK

İstenilen duruma bir türlü gelemeyen ve özellikle sarı kırmızılı takımın tepkisini toplayan zemin nedeniyle böylece ikinci ayrılık yaşanmış oldu.

Galatasaray’da zeminin daha iyi hale gelmesi için yoğun bir çalışma sürdürülürken sarı kırmızılılar milli takım maçları nedeniyle lige verilecek arada uzun süre karşılaşma oynanmayacağı için Türk Telekom Stadı’nın daha iyi bir zemine sahip olacağına inanıyor.

Cuma Çaykur Rize’yi ağırlayacak olan G.Saray’ın bir sonraki iç saha maçı 10 Nisan’da Karagümrük’e karşı. Ancak Galatasaray’da asıl kalıcı çözüm için sezon sonunu beklenecek. Kulüp sezon sona erir ermez, sekiz yıldır değiştirilmeyen Türk Telekom Stadyumu’nun zeminini kaldırıp sıfırdan yaptıracak.