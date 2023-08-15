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Galatasaray'da Zaniolo sonrası bir ayrılık daha! Yusuf Demir veda ediyor

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#Transfer#Yusuf Demir#Galatasaray
Galatasarayda Zaniolo sonrası bir ayrılık daha Yusuf Demir veda ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 12:34

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yusuf Demir, İsviçre ekibi Basel'e kiralandı.

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Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da ayrılıklarla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

ZANIOLO YARIN GİDİYOR

Sarı-kırmızılıların İtalyan futbolcusu, satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralandı.

Aston Villa, bir yıllık kira bedeli olarak 5 milyon Euro ödeyecek; sezon sonu 27 milyon Euro daha verip bonservisi alacak.

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BİR AYRILIK DAHA

Galatasaray'da Zaniolo sonrası Yusuf Demir'e de veda edilecek.

20 yaşındaki futbolcu, Basel'de bir sezon kiralık olarak forma giyecek.

Genç oyuncunun, kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılarak İsviçre'ye gitmesi bekleniyor.

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#Transfer#Yusuf Demir#Galatasaray

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