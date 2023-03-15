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Galatasaray'da Zaniolo, Konyaspor deplasmanında ilk 11’de

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#Galatasaray#Zaniolo#Konyaspor
Galatasarayda Zaniolo, Konyaspor deplasmanında ilk 11’de
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

G.Saray’da Kasımpaşa maçının yıldızı Nicolo Zaniolo 11’e giriyor.

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Sakatlıktan çıkan Mertens’i riske etmeyecek olan Okan Buruk Kasımpaşa maçında gol atan ve özel kondisyoner, bireysel performans antrenörüyle de çalışan Zaniolo’ya Konya’da ilk kez 11’de şans verecek.

KAAN AYHAN DA iLK KEZ

Cezalı Nelsson’un yerine ise Kaan Ayhan görev yapacak. İlk kez 11’de çıkacak olan milli futbolcu yerli rotasyonda da teknik heyetin eline rahatlatacak. Kasımpaşa maçında sınıfta kalan Yunus da kesilecek ve yerine de Rashica 11’de olacak.

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CiMBOM’DAN MiLLi ARADA KARABAĞ iLE YARDIM MAÇI

Galatasaray, A Milli Takım’ın 25 Mart’ta Ermenistan, 28 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı dönemde lige verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı’nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00’da oynanacak.

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Karabağ maçı ‘Yoldaşlıq deyil, Qardaşlıq oyunu’ paylaşımı ile duyururken Galatasaray Kulübü ise sosyal medyadan ‘AzerbayCAN’da görüşerik’ mesajı ile yanıt verdi.

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