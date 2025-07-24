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Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi! Talipleri artıyor

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#Nicolo Zaniolo#Galatasaray#Transfer
Galatasarayda Zaniolo gelişmesi Talipleri artıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 13:10

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo için transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar..

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2022-23'ün ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ve sonrasında Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina formaları giyen ve sezon bitimi ile Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Tuttomercato'nun haberine göre, Nicolo Zaniolo’yu Villarreal, Real Oviedo, Sunderland, PSV ve bazı İtalyan kulüpleri transfer etmek istiyor. Haberin devamında Zaniolo'nun Atalanta ve Fiorentina'da geçirdiği dönemlerin ardından İtalya'dan da somut ilgi mesajları aldığı yazıldı.

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'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Öte yandan Okan Buruk, Zaniolo için birkaç gün önce şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Zaniolo çok yetenekli bir oyuncu. Bu hazırlık döneminde onu yakından takip etmek istiyoruz. İyi çalışıyor, her şey yolunda gidiyor. Hazırlık maçlarında disiplin ve oyun anlayışı konusunda olumlu sinyaller verdi. Bizim için önemli bir değer."

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#Nicolo Zaniolo#Galatasaray#Transfer

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