Galatasaray'da Zaniolo dönemi kısa sürebilir: Devler kapıyı çalacak! Rekor bonservis...

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Nicolo Zaniolo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremler sebebiyle sessiz sedasız Galatasaray'a transfer olmuştu.

EN PAHALI 2. TRANSFER

15 milyon euro bonservis bedeli ödenen İtalyan yıldız, Türk futbolunun en poahalı 2. transferi olarak kayıtlara geçmişti. İlk sırada 17 milyon euro ödenen Mario Jardel yer alıyor. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Zaniolo'nun 15 milyon euroluk bonservis bedeli Roma'ya 5 yıla yayılmış şekilde ödenecek.

MAAŞI 2 MİLYON 750 BİN EURO

Galatasaray'a 4.5 yıllık imza atan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ikinci yarısında 900 bin euro kazanacak, geri kalan 4 sezonda yıllık 2 milyon 750 bin euro alacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray, Zaniolo'nun serbest kalma bedelini 35 milyon euro olarak sözleşmeye ekletti. Gelecek transferden doğacak karın %20'si Roma'ya ödenecek.

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DEPREMDE YAŞAMINI YİTİREN MUHAMMED İÇİN FORMA NUMARASI ALDI

Galatasaray, Zaniolo transferini Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı deprem gündemi sebebiyle duygusal bir videoyla duyurmuştu. Genç yıldızın transferinin gündemde olduğu günlerde Zaniolo’nun gol attığı bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak “Erdenn abi naptınn senn ” notunu düşen 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan depremde yaşamını yitirmişti. Muhammed Emin ve Türk halkını unutmayan Zaniolo yaptığı açıklamada, “Muhammed için çok üzüntülüyüm. Ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım ” ifadelerini kullanmıştı.

17 yaşındaki Muhammed’in anısına 17 numaralı formayı sırtına geçiren Zaniolo ardından Nef Stadyumu’ndaki yardım çalışmalarına katıldı. Galatasaray’ın yeni transferi ayrıca deprem için 400 bin TL yardımda bulundu.

DEVLER KAPIYI ÇALACAK

Roma'da Mourinho'nun gözden çıkardığı, Premier Lig'de düşme potasında olan Bournemouth'a gitmeyi reddeden Zaniolo'nun Galatasaray kariyeri kısa sürebilir. Yüksek piyasası olan İtalyan futbolcu Milan ve Inter tarafından yakından takip ediliyor. Fanatik'in haberinde Roma'nın İtalya içine gitmesine izin vermediği Zaniolo için iki dev kulübün yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini gözden çıkarabileceği belirtildi.

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Söz konusu transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Galatasaray 6 ay gibi kısa bir sürede Zaniolo'dan 16 milyon euro kar elde edebilir. 35 milyon euroluk satışın gerçekleşmesi halinde Zaniolo, Süper Lig'den en yüksek bonservisle ayrılan futbolcu olacak.