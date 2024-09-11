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Galatasaray'da Zalewski'nin alternatifi Mario Rui!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Zalewski
Galatasarayda Zalewskinin alternatifi Mario Rui
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 22:24

Galatasaray'ın Nicola Zalewski'yi kadrosuna katamazsa Napoli'den Mario Rui'yi alternatif olarak belirlediği belirtildi.

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Galatasaray transfer sezonun tamamlanmasını kısa bir süre kala kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İTALYA'DA PAZARLIK

Galatasaraylı yöneticiler, Zalewski'nin transferi için Roma'ya gitti. Serie A ekibiyle yapılan pazarlıklar devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı.

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ALTERNATİFİ BELİRLEDİ

Di Marzio'nun haberine göre; Nicola Zalewski gelmezse, Galatasaray’ın son dakika çözümü Mario Rui olacak.

2018 yılında 5.75 milyon euroya Roma'dan Napoli'ye transfer olan 33 yaşındaki sol bek, bu dönemde 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Zalewski

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