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Galatasaray'da Zalewski transferi için sıcak gelişme! 'Anlaşma sağlandı, mali detaylar...'

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#Transfer#Galatasarau#Zalewski
Galatasarayda Zalewski transferi için sıcak gelişme Anlaşma sağlandı, mali detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 18:46

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicola Zalewski için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın, Polonyalı futbolcu ve kulübü Roma ile anlaştığı belirtildi.

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Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ile yollarını ayıran Galatasaray, sol kanat için Nicola Zalewski'yi gündemine almıştı.

TRT Spor'un haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Roma ve Zalewski ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Çıkan haberlerde Galatasaray'ın Polonyalı futbolcu için 10 milyon euro bonservis ödeyeceği, 4 yıllık imza atması beklenen Zalewski'nin de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

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ZANIOLO'DAN GÖRÜŞ ALDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Zalewski'nin Roma'dan takım arkadaşı Nicolo Zaniolo'ya Galatasaray ve Türkiye'yi sorduğu, Zaniolo'nun da olumlu referans verdiğini belirtti.

ROMA SEFERİ BAŞLADI

Galatasaray yöneticileri Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu bugün özel uçakla Roma'ya gitti. Yöneticilerin Polonya Milli Takımı'ndan dönecek olan Zalewski'yi alarak İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.

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#Transfer#Galatasarau#Zalewski

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