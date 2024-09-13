Galatasaray'da Zalewski rafa kalktı, Rui ya da Toure gelecek

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Galatasaray'da Nicola Zalewski transferi çıkmaza girdi... Corriere dello Sport’un haberine göre, sarı kırmızılı kulüp ile Roma arasındaki bonservis pazarlığı tıkandı.

İtalyan ekibi, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Polonyalı sol kanat oyuncusu için 10 milyon Euro talep ederken, Galatasaray 6 milyon Euro artı bonuslar önerdi. İki taraf da ortaya koydukları rakamlarda ısrar edince anlaşma sağlanamadı. Yaşanan bu gelişme üzerine Zalewski, bu sezon Roma’da kalmaya karar verdi.

RUI'NİN ŞANSI DAHA YÜKSEK

Bunun üzerine listedeki diğer isimlere yönelen Galatasaray yönetiminin, Napoli’den Mario Rui ya da Milan’ın U23 takımı kadrosunda yer alan Fode Ballo Toure’den birini renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi.

Transfer ihtimali daha yüksek olan 33 yaşındaki Portekizli Mario Rui, 2018’den beri Napoli’de oynuyor. 27 yaşındaki Fransız Ballo Toure ise geçen sezon Fulham’a kiralanmıştı.