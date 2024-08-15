Galatasaray'da Zaha transferinde işler terse döndü! Vergi sistemine takıldı

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yurt dışına transferi gündemde olan futbolcuların durumuna açıklık getirmişti.

Wilfried Zaha’nın ayrılmak istediğini söyleyen Ergün, “Kendisine ‘Uygun şartlar yerine getirilirse talebin kabul edilebilir’ karşılığını verdik. Bu süreç devam ediyor. İnişli çıkışlı bir dalgalanma süreci var” dedi.

Derrick Köhn’ün Spartak Moskova’dan gelen teklifi değerlendirmeye almadığını ancak transfer döneminin bitmesine daha 1 ay süre olduğunu ifade eden Ergün, Kerem Aktürkoğlu konusunda da şu açıklamayı yaptı:

“Kerem, kariyerine yurt dışında devam edebileceği konusunda daha açık olduğunu bize iletti. Bizler de Kerem’in de uygun göreceği, kulübün de tatmin olacağı şekilde bunları değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem ilgiler var ancak şu anda transfer gerçekleşme aşamasında değil.”

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Sofyan Amrabat transferine kendisinin engel olduğu söylentilerine cevap veren Ergün, “Bu algıya inananların aklından şüphe edeceğim. Aldığımız oyuncular, teknik heyetimizin onayı doğrultusunda yönetimimize sunulmuş isimlerdir. Ben burada karar verici değilim” dedi.

Galatasaray'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Wilfried Zaha ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

WILFRIED ZAHA'DA FLAŞ GELİŞME: VERGİ SİSTEMİNE TAKILDI

Leicester City ve Crystal Palace gibi ekiplerle görüşen 31 yaşındaki futbolcu, İngiltere'deki vergi sistemine takıldı.

İngiliz ekiplerinden Galatasaray'dan aldığı yıllık 8 milyon euro'luk maaşı talep eden Zaha'nın bu ülkedeki vergi sistemi nedeniyle kazancının 50 oranında kesileceği öğrenildi.

Zaha'nın görüştüğü kulüplerden bu nedenden dolayı ücretini garanti olarak istediği öğrenildi.

Söz konusu takımların bu talebi karşılamaması durumunda 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da kalması bekleniyor.

Zaha, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynanan maçta sonradan oyuna girmiş ve ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almamıştı.

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ZAHA'NIN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.