Galatasaray'da Zaha gözünü Manchester United'a çevirdi! Eski takımı...

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Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan temsilcimizde gözler Wilfried Zaha'da olacak.

Premier Lig'de uzun yıllar mücadele eden Fildişi Sahilli futbolcu, kısa bir süre Manchester United forması giymişti. Crystal Palace formasıyla Manchester United'a karşı 15 maça çıkan Zaha, Kırmızı Şeytanlar'a 3 gol atıp, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

30 yaşındaki yıldız futbolcu, Palace’ın 19 Eylül 2020’de Old Trafford’da 3-1 kazandığı mücadeleye attığı 2 golle damgasını vurmuştu. Tecrübeli oyuncu, diğer golünü de 22 Mayıs 2022’de iç sahada 1-0 kazandıkları karşılaşmada kaydetmişti.