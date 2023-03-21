Galatasaray'da yüzleri güldüren gelişme! Yıldız isimler dönüyor, takım klasik formatına kavuşuyor

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Galatasaray’ın oyun sisteminde kilit öneme sahip Dries Mertens ile Victor Nelsson’un takıma yeniden katılacak olması teknik heyeti mutlu etti. Sakatlığını tamamen atlatıp bireysel antrenmanlara başlayan Mertens’in, yarın takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 1-0 kazanılan Kasımpaşa ve 2-1 kaybedilen Konyaspor maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Belçikalı futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşacak. Hücumda ortaya koyduğu performansla sarı kırmızılı takımın ligde ve kupada galibiyet serisi yakalamasında büyük pay sahibi olan Mertens, etkili futbolunu 6 gol, 3 asistle süsledi.

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ZANİOLO EKSTRA ÇALIŞIYOR

Mertens’in yanı sıra, sarı kart cezalısı olduğu için Konya’da oynayamayan Nelsson da cezasını tamamladığı için Adana Demir karşılaşmada sahada olacak. Bu sezon ligde sadece tek maç kaçıran Danimarkalı stoper, ligoe forma giydiği 23 karşılaşmanın tamamında 90 dakika görev yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmesi yeni transfer Nicolo Zaniolo’nun ilk 11’e monte edilmesi adına yeni bir fırsat oluşturdu. Takıma 4 gün izin verilmiş olmasına rağmen İstanbul’da kalıp ekstra çalışmalar yapan İtalyan yıldız, bundan böyle hamle oyuncusu değil, ilk 11’in banko isimlerinden biri olacak.