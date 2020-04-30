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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2020 - 21:46,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Mustafa Cengiz mesajı: "Kazanacağız"

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Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Mustafa Cengiz mesajı: "Kazanacağız"
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz hakkında paylaşım yaptı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, mide rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yusuf Günay'ın sosyal medya paylaşımında "Bu savaşı da kazanacağız inşallah." ifadeleri yer aldı.

Galatasarayda Yusuf Günaydan Mustafa Cengiz mesajı: Kazanacağız

Galatasarayda Yusuf Günaydan Mustafa Cengiz mesajı: Kazanacağız

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