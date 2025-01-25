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Galatasaray'da Yusuf Demir'e talip çıktı

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#Transfer#Galatasaray#Yusuf Demir
Galatasarayda Yusuf Demire talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:08

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulmakta güçlük çeken Yusuf Demir için Belçika ekibi Antwerp devreye girdi.

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Galatasaray'da üç sezon önce büyük beklentilerle 6 milyon Euro ödenerek Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir, aradan geçen sürede beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı.

Geçtiğimiz sezonu Basel'de kiralık olarak tamamlayan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulamıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde yalnızca 8 maçta forma giyen Yusuf Demir, sahada kaldığı 86 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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BELÇİKA EKİBİ DEVREYE GİRDİ!

Sports Digitale'in haberine göre; Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Royal Antwerp, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yusuf Demir'i takibe aldı.

İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı 7 milyon Euro'ya Parma'ya satan Belçika ekibi kanat bölgesine kısa süre içinde takviye yapmayı planlıyor.

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AVRUPA LİGİ LİSTESİNE YAZILMADI

Galatasaray kariyerinde bugüne dek 14 resmi maça çıkan ve gol - asist katkısı sağlayamayan Yusuf Demir, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un kararıyla UEFA Avrupa Ligi listesinde dahil edilmemişti.

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YABANCI STATÜSÜNDE OYNUYOR

Daha önce Avusturya Milli Takımı'yla 4 maça çıkan Yusuf Demir, Süper Lig'de yabancı oyuncu statüsünde oynuyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

21 yaşındaki genç kanat oyuncusunun Galatasaray'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Yusuf Demir

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