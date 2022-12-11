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Galatasaray'da Yusuf Demir'den yabancı statüsü cevabı: TFF'de çalışmıyorum, onlara sorun

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#Galatasaray#Yusuf Demir#TFF
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 10:07

Hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da golleri atan Yusuf Demir, maçın ardından yabancı statüsünde oynamasıyla ilgili soruya cevap verdi.

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Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Demir, "Buraya geldiğimde takım beni çok sıcak karşıladı. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım şampiyon olacağız. Galiba üçüncü gün, yeni başladık ve ilk maçımızı oynadık kampta. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Tabii ki her gol bir futbolcuyu moral olarak etkiler. İlk gollerimi attığım için mutluyum, inşallah devamı gelir. Takımdaki ilişkiler çok iyi. Büyük oyuncular, abilerimiz var, gençlere yardım etmek istiyorlar. Sıcak kanlı bir takımımız var, amacımız şampiyonluk ve umarım oluruz." diye konuştu.

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Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialar...

Genç futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialar hakkında, "Bu haberi kim çıkardı? Onlara sorun..." cevabını verdi.

"Ben TFF'de çalışmıyorum, onlara sorun"

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Yusuf Demir, yabancı statüsünde oynamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu ise "Bu konu hakkında bir düşüncem yok. Bunu benimle değil, yönetenlerle konuşmanız lazım. TFF'de çalışmıyorum, bilmiyorum. Onlara sorun" ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Yusuf Demir#TFF

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