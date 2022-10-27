Galatasaray'da Yusuf Demir sakatlandı

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

ÇİME TAKILDI, SAKATLANDI

Antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adele grubunda ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Demir’in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 20.00’de VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak.