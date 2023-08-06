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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Kiralık gitmiyor...

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Transfer
Galatasarayda Yusuf Demir krizi Kiralık gitmiyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 11:41

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray'da sıra ayrılıklara geliyor. Cicaldau'yu Konyaspor'a kiralık gönderen Sarı-kırmızılılar Morutan için de ayrılık kararı almıştı. Yusuf Demir'in kiralık gönderilmesinde ise sorun çıktı.

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Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için iddialı transferler yaptı. Sarı-kırmızılı takımda sıra ayrılıklara geldi.

Cicaldau'yu Konyaspor'a kiralık gönderen Galatasaray'da Olimpiu Morutan için de kiralık transfer kararı verildi. Morutan'ı Süper Lig'den Konyaspor, Pendikspor, Rizespor ve Fatih Karagümrük istiyor. İtalya Serie B ekibi Palermo, Morutan'ı kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

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YUSUF DEMİR'DE KRİZ ÇÖZÜLEMİYOR

Geçen sezonun başında 6 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon uygulanacak 'Mavi Kart' kuralındaki yerini yeni transfer Kerem Demirbay'a kaptıran Yusuf'un takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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Fanatik'in haberine göre kiralık gitmeyi kabul etmeyen YUSUF DEMİR'in bu tutumu kulüp için en büyük problem. Bonservisli satış konusunda beklenen teklifler gelmediği için yönetim bu sorunu çözmenin yollarını arıyor.

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Transfer

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